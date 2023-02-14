Shaho Maroufi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shaho Maroufi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shaho Maroufi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shaho Maroufi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shaho Maroufi 16 Şubat 1993 tarihinde Mahabad, West Azerbaijan şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İran uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Shaho Maroufi Shilanabad şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shaho Maroufi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FST Sportsmanagement GmbH yapmaktadır. Shaho Maroufi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade-Lausanne-Ouchy futbol takımında oynamaktadır. FC Stade-Lausanne-Ouchy takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Shaho Maroufi'nin FC Stade-Lausanne-Ouchy ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Shaho Maroufi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Shaho Maroufi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shaho Maroufi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shaho Maroufi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2011 yılında FC Basel U21

1 Temmuz 2012 yılında GC Zürich U21

1 Ocak 2014 yılında FC Dietikon

10 Temmuz 2015 yılında FC Schaffhausen

25 Eylül 2015 yılında FC Wil 1900

1 Temmuz 2018 yılında Yverdon Sport

1 Temmuz 2020 yılında Stade Nyonnais

1 Temmuz 2022 yılında Stade-Lausanne

Shaho Maroufi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shaho Maroufi şuan FC Stade-Lausanne-Ouchy takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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