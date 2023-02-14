Lamine Gassama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lamine Gassama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lamine Gassama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lamine Gassama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lamine Gassama 20 Ekim 1989 tarihinde Marseille şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Senegal,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lamine Gassama Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Talents yapmaktadır. Lamine Gassama, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade-Lausanne-Ouchy futbol takımında oynamaktadır. FC Stade-Lausanne-Ouchy takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lamine Gassama'nin FC Stade-Lausanne-Ouchy ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lamine Gassama Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lamine Gassama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lamine Gassama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lamine Gassama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Olimpik Lyon

26 Ocak 2012 yılında FC Lorient

31 Ağu 2016 yılında Alanyaspor

1 Temmuz 2018 yılında Göztepe

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

14 Mart 2022 yılında CE Sabadell

12 Temmuz 2022 yılında Stade-Lausanne

Lamine Gassama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lamine Gassama şuan FC Stade-Lausanne-Ouchy takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lamine Gassama Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

A. des Jeunes Nouvelle Vague (09/1997 - 06/2002), J.S. des Pennes Mirabeau (07/2002 - 08/2003), FC Martigues (09/2003 - 06/2005), Aubagne FC (07/2005 - 06/2006), Olympique Lyonnais (07/2006 - 06/2008)

Senegal takımında 21 numaralı formasıyla 10 Ağu 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 49 maçta 0 gol atmıştır.

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