Marc Fred Tsoungui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Fred Tsoungui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marc Fred Tsoungui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marc Fred Tsoungui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marc Fred Tsoungui 30 Temmuz 2002 tarihinde Yaoundé şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İsviçre,Kamerun uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marc Fred Tsoungui Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSA yapmaktadır. Marc Fred Tsoungui, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade-Lausanne-Ouchy futbol takımında oynamaktadır. FC Stade-Lausanne-Ouchy takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marc Fred Tsoungui'nin FC Stade-Lausanne-Ouchy ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marc Fred Tsoungui Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marc Fred Tsoungui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marc Fred Tsoungui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marc Fred Tsoungui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Team Vaud U18

13 Ağu 2019 yılında Napoli U19

1 Ağu 2020 yılında Lausanne-Sport

14 Şubat 2022 yılında Stade-Lausanne

30 Haziran 2022 yılında Lausanne-Sport

1 Temmuz 2022 yılında Stade-Lausanne

Marc Fred Tsoungui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marc Fred Tsoungui şuan FC Stade-Lausanne-Ouchy takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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