Lucas Pos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Pos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Pos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Pos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Pos 16 Şubat 1998 tarihinde Irvine, California şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Amerika Birleşik Devletleri,İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Allen Pos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Pos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WSID yapmaktadır. Lucas Pos, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade-Lausanne-Ouchy futbol takımında oynamaktadır. FC Stade-Lausanne-Ouchy takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lucas Pos'nin FC Stade-Lausanne-Ouchy ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lucas Pos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Pos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Pos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Pos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2013 yılında Team Vaud Yverdo

1 Temmuz 2014 yılında Team Vaud U18

1 Ocak 2016 yılında Team Vaud U21

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

28 Ocak 2020 yılında Stade Nyonnais

7 Temmuz 2021 yılında Stade-Lausanne

Lucas Pos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Pos şuan FC Stade-Lausanne-Ouchy takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lucas Pos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Montreux-Sports, FC Lausanne-Sport

Amerika Birleşik Devletleri U23 takımında 14 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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