Charles Abi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charles Abi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charles Abi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Charles Abi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Charles Abi 12 Nisan 2000 tarihinde Clermont-Ferrand şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Fransa,Togo uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Charles Nathan Abi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Charles Abi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPS//YSP yapmaktadır. Charles Abi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Saint-Étienne futbol takımında oynamaktadır. Saint-Étienne takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Charles Abi'nin Saint-Étienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Charles Abi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/charlesycb/

Charles Abi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Charles Abi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Charles Abi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Charles Abi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında St-Étienne U19

1 Temmuz 2018 yılında Saint-Étienne B

1 Temmuz 2019 yılında Saint-Étienne

31 Ağu 2021 yılında Guingamp

30 Haziran 2022 yılında Saint-Étienne

Charles Abi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Charles Abi şuan Saint-Étienne takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Aubièrois (2007-2008), FC Pérignat (2008-2009), Clermont Foot 63 (2009-2015), AS Saint-Étienne (2015-2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.