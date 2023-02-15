Albion Ademi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albion Ademi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Albion Ademi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Albion Ademi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Albion Ademi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albion Ademi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Albion Ademi

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albion Ademi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albion Ademi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albion Ademi 19 Şubat 1999 tarihinde Pristina şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arnavutluk,Finlandiya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albion Ademi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wesport Football yapmaktadır. Albion Ademi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Värnamo futbol takımında oynamaktadır. IFK Värnamo takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Albion Ademi'nin IFK Värnamo ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Albion Ademi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/albionademi11/

Albion Ademiboyu ve yaşı kaç

Albion Ademi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Albion Ademi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Albion Ademi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albion Ademi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında TPS

5 Ağu 2016 yılında FC Inter

27 Temmuz 2017 yılında Kemi Kings

31 Aralık 2017 yılında FC Inter

1 Ocak 2020 yılında IFK Mariehamn

21 Ocak 2021 yılında Djurgården

25 Mart 2022 yılında FC Lahti

15 Temmuz 2022 yılında Djurgården

11 Ocak 2023 yılında Värnamo

30 Kasım 2023 yılında Djurgården

Albion Ademi kimdir

Albion Ademi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albion Ademi şuan IFK Värnamo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Turun Palloseura

Albion Ademi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arnavutluk U21 takımında 11 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U18 takımında 17 numaralı formasıyla 8 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U17 takımında 11 numaralı formasıyla 20 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Albion Ademi nereli

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