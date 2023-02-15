Evaldo Netinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evaldo Netinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evaldo Netinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evaldo Netinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evaldo Netinho 5 Nisan 1994 tarihinde Curitiba şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Evaldo Nascimento Lamaur Neto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evaldo Netinho Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LL Sportsmanagment yapmaktadır. Evaldo Netinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Värnamo futbol takımında oynamaktadır. IFK Värnamo takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Evaldo Netinho'nin IFK Värnamo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Evaldo Netinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Evaldo Netinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Evaldo Netinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evaldo Netinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Paraná

9 Temmuz 2015 yılında Coritiba FC B

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

18 Mart 2016 yılında Trindade-GO

9 Mayıs 2016 yılında JMalucelli

11 Ocak 2018 yılında Anápolis

24 Temmuz 2018 yılında Värnamo

1 Şubat 2019 yılında GAIS

3 Şubat 2020 yılında Paysandu SC

4 Şubat 2021 yılında ABC FC

7 Aralık 2021 yılında Brasil-RS

10 Ocak 2022 yılında Värnamo

Evaldo Netinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evaldo Netinho şuan IFK Värnamo takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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