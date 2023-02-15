Emin Grozdanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emin Grozdanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emin Grozdanic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emin Grozdanic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emin Grozdanic 5 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emin Grozdanic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Simul Management yapmaktadır. Emin Grozdanic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Värnamo futbol takımında oynamaktadır. IFK Värnamo takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emin Grozdanic'nin IFK Värnamo ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Emin Grozdanic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emin Grozdanic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emin Grozdanic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emin Grozdanic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında GAIS U19

1 Ocak 2018 yılında GAIS

28 Mart 2019 yılında Syrianska FC

6 Mart 2020 yılında GAIS

8 Ocak 2023 yılında Värnamo

Emin Grozdanic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emin Grozdanic şuan IFK Värnamo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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