Aldair Zarate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldair Zarate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aldair Zarate adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aldair Zarate Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aldair Zarate 22 Şubat 1999 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Aldair Enrique Zárate Palma şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aldair Zarate Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DEW SPORT yapmaktadır. Aldair Zarate, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Bucaramanga futbol takımında oynamaktadır. Atlético Bucaramanga takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aldair Zarate'nin Atlético Bucaramanga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aldair Zarate Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aldair Zarate isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aldair Zarate Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aldair Zarate futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Bogotá FC

5 Ocak 2023 yılında A. Bucaramanga

Aldair Zarate Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aldair Zarate şuan Atlético Bucaramanga takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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