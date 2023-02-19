Cristian Subero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Subero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Subero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Subero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Subero 26 Mayıs 1991 tarihinde Santa Marta şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Camilo Subero Mier şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Subero Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini G Real Sports yapmaktadır. Cristian Subero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Bucaramanga futbol takımında oynamaktadır. Atlético Bucaramanga takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Cristian Subero'nin Atlético Bucaramanga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Subero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Subero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Subero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Subero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Millonarios

1 Ocak 2013 yılında Boyacá Chicó

1 Ocak 2014 yılında Patriotas

1 Ocak 2015 yılında CD América

1 Temmuz 2016 yılında Real Cartagena

1 Temmuz 2017 yılında Union Magdalena

1 Ocak 2020 yılında A. Bucaramanga

Cristian Subero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Subero şuan Atlético Bucaramanga takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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