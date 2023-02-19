Yeison Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yeison Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yeison Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yeison Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yeison Moreno 8 Nisan 1997 tarihinde Rovira şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Yeison Daniel Moreno Murillo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yeison Moreno Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elifootball_ yapmaktadır. Yeison Moreno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Bucaramanga futbol takımında oynamaktadır. Atlético Bucaramanga takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Yeison Moreno'nin Atlético Bucaramanga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yeison Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yeison Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yeison Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yeison Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2017 yılında Llaneros FC

1 Ocak 2018 yılında Cortuluá

1 Eylül 2020 yılında Tigres FC

1 Ocak 2022 yılında A. Bucaramanga

Yeison Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yeison Moreno şuan Atlético Bucaramanga takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.