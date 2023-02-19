Diego Chavez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Chavez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Chavez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Chavez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Chavez 24 Eylül 1997 tarihinde Resistencia şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Diego Gabriel Chávez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Chavez Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Chavez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Bucaramanga futbol takımında oynamaktadır. Atlético Bucaramanga takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Chavez'nin Atlético Bucaramanga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Chavez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Chavez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Chavez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Chavez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Colegiales

1 Ocak 2020 yılında Ferro

3 Ocak 2022 yılında CA Temperley

1 Temmuz 2022 yılında Union Magdalena

1 Ocak 2023 yılında A. Bucaramanga

Diego Chavez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Chavez şuan Atlético Bucaramanga takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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