Carlos Henao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Henao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Henao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Henao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Henao 3 Aralık 1988 tarihinde Turbo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Alberto Henao Sánchez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Henao Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 360 Football yapmaktadır. Carlos Henao, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Bucaramanga futbol takımında oynamaktadır. Atlético Bucaramanga takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Carlos Henao'nin Atlético Bucaramanga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Henao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Henao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Carlos Henao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Henao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Uniautónoma

1 Ocak 2013 yılında CD América

1 Temmuz 2014 yılında Patriotas

31 Aralık 2015 yılında CD América

1 Ocak 2016 yılında Millonarios

1 Ocak 2017 yılında Indep. Santa Fe

1 Temmuz 2019 yılında Deportivo Pasto

1 Ocak 2020 yılında Rionegro Águila

1 Ocak 2021 yılında A. Bucaramanga

Carlos Henao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Henao şuan Atlético Bucaramanga takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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