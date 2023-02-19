Gonzalo Lencina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Lencina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Lencina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Lencina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Lencina 18 Ekim 1997 tarihinde Alta Gracia şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Lencina Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gonzalo Lencina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Bucaramanga futbol takımında oynamaktadır. Atlético Bucaramanga takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Lencina'nin Atlético Bucaramanga ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Lencina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gonzalo Lencina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gonzalo Lencina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Lencina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Haziran 2019 yılında Belgrano

5 Ekim 2020 yılında Gimnasia (J)

31 Aralık 2021 yılında Belgrano

17 Ocak 2022 yılında Rafaela

31 Aralık 2022 yılında Belgrano

1 Ocak 2023 yılında A. Bucaramanga

31 Aralık 2023 yılında Belgrano

Gonzalo Lencina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Lencina şuan Atlético Bucaramanga takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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