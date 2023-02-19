Bayron Garces kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bayron Garces Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bayron Garces adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bayron Garces Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bayron Garces 30 Mayıs 1993 tarihinde Pradera şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhord Bayron Garcés Moreno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bayron Garces Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSAFOOTBALL GROUP yapmaktadır. Bayron Garces, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Bucaramanga futbol takımında oynamaktadır. Atlético Bucaramanga takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bayron Garces'nin Atlético Bucaramanga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bayron Garces Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bayron Garces isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bayron Garces Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bayron Garces futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Once Caldas

31 Aralık 2012 yılında Deportivo Cali

1 Temmuz 2013 yılında Cali B

1 Ocak 2015 yılında Dépor FC

1 Temmuz 2016 yılında Real Cartagena

1 Ocak 2017 yılında Atlético FC

1 Temmuz 2017 yılında Union Magdalena

1 Ocak 2019 yılında Atlético Huila

1 Ocak 2020 yılında Union Magdalena

2 Ocak 2020 yılında Indep. Medellín

31 Aralık 2020 yılında Union Magdalena

1 Ocak 2021 yılında Alianza Petrol.

31 Aralık 2021 yılında Union Magdalena

20 Ocak 2022 yılında Ittihad Kalba

30 Haziran 2022 yılında Union Magdalena

14 Temmuz 2022 yılında A. Bucaramanga

Bayron Garces Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bayron Garces şuan Atlético Bucaramanga takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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