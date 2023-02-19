Jader Maza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jader Maza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jader Maza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jader Maza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jader Maza 4 Kasım 1994 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jáder Antonio Maza Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jader Maza Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jose Levis Manager yapmaktadır. Jader Maza, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Bucaramanga futbol takımında oynamaktadır. Atlético Bucaramanga takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jader Maza'nin Atlético Bucaramanga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jader Maza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jader Maza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jader Maza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jader Maza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Zamora FC

31 Aralık 2019 yılında El Vigía

1 Ocak 2020 yılında Pereira

1 Ocak 2021 yılında Envigado

6 Ocak 2022 yılında Pereira

4 Ocak 2023 yılında A. Bucaramanga

Jader Maza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jader Maza şuan Atlético Bucaramanga takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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