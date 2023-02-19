Javier Reina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javier Reina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javier Reina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javier Reina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javier Reina 4 Ocak 1989 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Javier Arley Reina Calvo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javier Reina Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini South.american.players yapmaktadır. Javier Reina, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Bucaramanga futbol takımında oynamaktadır. Atlético Bucaramanga takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Javier Reina'nin Atlético Bucaramanga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Javier Reina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Javier Reina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Javier Reina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javier Reina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2008 yılında Cruzeiro

1 Şubat 2009 yılında EC Vitória

30 Haziran 2009 yılında Cruzeiro

1 Ağu 2009 yılında Ipatinga FC

30 Haziran 2010 yılında Cruzeiro

1 Ağu 2010 yılında Ceará SC

31 Aralık 2010 yılında Cruzeiro

1 Ocak 2011 yılında Chunnam Dragons

31 Aralık 2011 yılında Cruzeiro

1 Temmuz 2012 yılında Seongnam FC

30 Temmuz 2013 yılında Olimpo

1 Temmuz 2014 yılında Millonarios

10 Temmuz 2015 yılında Seongnam FC

9 Ocak 2016 yılında Colo Colo

31 Aralık 2016 yılında Seongnam FC

1 Ocak 2017 yılında Deportivo Pasto

10 Ocak 2018 yılında Ceará SC

1 Ocak 2019 yılında Once Caldas

1 Ocak 2020 yılında Indep. Medellín

1 Ocak 2022 yılında Ceará SC

1 Şubat 2022 yılında Operário-PR

1 Ocak 2023 yılında A. Bucaramanga

Javier Reina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javier Reina şuan Atlético Bucaramanga takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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