Francisco Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Rodriguez 24 Haziran 1987 tarihinde Palmira şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Javier Rodríguez Ibarra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Rodriguez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MASPILO yapmaktadır. Francisco Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Bucaramanga futbol takımında oynamaktadır. Atlético Bucaramanga takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Francisco Rodriguez'nin Atlético Bucaramanga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Francisco Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francisco Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francisco Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Junior FC

1 Ocak 2008 yılında Barranquilla FC

1 Temmuz 2009 yılında Junior FC

1 Temmuz 2014 yılında Boyacá Chicó

1 Ocak 2016 yılında Rionegro Águila

10 Ocak 2017 yılında Atl. Venezuela

1 Ocak 2018 yılında Rionegro Águila

1 Ocak 2020 yılında Deportivo Pasto

1 Ocak 2022 yılında A. Bucaramanga

Francisco Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Rodriguez şuan Atlético Bucaramanga takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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