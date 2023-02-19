Cristopher Varela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristopher Varela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristopher Varela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristopher Varela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristopher Varela 27 Kasım 1999 tarihinde San Cristóbal, Táchira şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Venezuela,Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Cristopher Javier Varela Caicedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristopher Varela Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristopher Varela, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Bucaramanga futbol takımında oynamaktadır. Atlético Bucaramanga takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristopher Varela'nin Atlético Bucaramanga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristopher Varela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristopher Varela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristopher Varela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristopher Varela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Táchira

4 Ocak 2023 yılında A. Bucaramanga

Cristopher Varela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristopher Varela şuan Atlético Bucaramanga takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Cristopher Varela Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Venezuela U20 takımında 22 numaralı formasıyla 30 Temmuz 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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