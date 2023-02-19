Francisco Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Meza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Meza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Meza 29 Ağu 1991 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Javier Meza Palma şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Meza Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Francisco Meza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Bucaramanga futbol takımında oynamaktadır. Atlético Bucaramanga takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Francisco Meza'nin Atlético Bucaramanga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Francisco Meza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francisco Meza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Francisco Meza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Meza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Indep. Santa Fe

1 Temmuz 2015 yılında Tigres UANL

2 Temmuz 2015 yılında Indep. Santa Fe

31 Aralık 2015 yılında Tigres UANL

1 Ocak 2016 yılında UNAM Pumas

30 Haziran 2016 yılında Tigres UANL

26 Ocak 2022 yılında Indep. Santa Fe

15 Temmuz 2022 yılında A. Bucaramanga

Francisco Meza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Meza şuan Atlético Bucaramanga takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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