Juan Sarmiento kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Sarmiento Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Sarmiento adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Sarmiento Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Sarmiento 2 Ocak 1996 tarihinde Manaure şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan David Sarmiento Villanueva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Sarmiento Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Sarmiento, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Bucaramanga futbol takımında oynamaktadır. Atlético Bucaramanga takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Sarmiento'nin Atlético Bucaramanga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Sarmiento Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Sarmiento isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Sarmiento Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Sarmiento futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Uni. Popayán

1 Temmuz 2019 yılında CBJ Cali

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

17 Ocak 2023 yılında A. Bucaramanga

Juan Sarmiento Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Sarmiento şuan Atlético Bucaramanga takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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