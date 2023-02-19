James Aguirre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Aguirre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Aguirre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James Aguirre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James Aguirre 21 Mayıs 1992 tarihinde Bucaramanga şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da James José Aguirre Hernández şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James Aguirre Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.James Aguirre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Bucaramanga futbol takımında oynamaktadır. Atlético Bucaramanga takımına 1 Ocak 2010 tarihinde katılmıştır. James Aguirre'nin Atlético Bucaramanga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

James Aguirre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

James Aguirre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

James Aguirre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James Aguirre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında A. Bucaramanga

James Aguirre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James Aguirre şuan Atlético Bucaramanga takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.