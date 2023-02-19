Cristian Florez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Florez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Florez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Florez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Florez 30 Aralık 1994 tarihinde Ibagué şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Felipe Florez García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Florez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristian Florez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Bucaramanga futbol takımında oynamaktadır. Atlético Bucaramanga takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristian Florez'nin Atlético Bucaramanga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Florez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/cristianfg3

http://www.instagram.com/cristianfg3/

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http://www.facebook.com/CristianFlorezOficial

Cristian Florez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Florez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Cristian Florez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Florez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2014 yılında Racing Ferrol

1 Ocak 2015 yılında AD Alcorcón B

1 Ocak 2016 yılında Once Caldas

1 Temmuz 2016 yılında Alianza Petrol.

31 Aralık 2016 yılında Once Caldas

1 Ocak 2017 yılında Alianza Petrol.

4 Ocak 2019 yılında CD América

1 Temmuz 2019 yılında Deportivo Pasto

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında Pereira

23 Ocak 2022 yılında Sport Boys

4 Ocak 2023 yılında A. Bucaramanga

Cristian Florez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Florez şuan Atlético Bucaramanga takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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