Adriel Galeano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adriel Galeano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adriel Galeano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adriel Galeano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adriel Galeano 1 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adriel Galeano Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini South.american.players yapmaktadır. Adriel Galeano, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Bucaramanga futbol takımında oynamaktadır. Atlético Bucaramanga takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adriel Galeano'nin Atlético Bucaramanga ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Adriel Galeano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adriel Galeano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Adriel Galeano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adriel Galeano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2023 yılında A. Bucaramanga

Adriel Galeano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adriel Galeano şuan Atlético Bucaramanga takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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