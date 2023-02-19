David Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Gomez 25 Mart 1988 tarihinde Pereira şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da David Alejandro Gómez Rojas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Gomez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Gomez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Bucaramanga futbol takımında oynamaktadır. Atlético Bucaramanga takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. David Gomez'nin Atlético Bucaramanga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Pereira

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2014 yılında Cúcuta Dep.

1 Temmuz 2015 yılında Pereira

1 Temmuz 2016 yılında Once Caldas

1 Ocak 2021 yılında Deportivo Pasto

1 Ocak 2022 yılında A. Bucaramanga

David Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Gomez şuan Atlético Bucaramanga takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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