Jork Becerra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jork Becerra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jork Becerra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jork Becerra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jork Becerra 23 Ağu 1998 tarihinde Tumaco şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jork Eblin Becerra Portocarrero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jork Becerra Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jork Becerra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Bucaramanga futbol takımında oynamaktadır. Atlético Bucaramanga takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jork Becerra'nin Atlético Bucaramanga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jork Becerra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jork Becerra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jork Becerra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jork Becerra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Fortaleza CEIF

20 Ocak 2022 yılında Zamora FC

1 Ocak 2023 yılında A. Bucaramanga

Jork Becerra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jork Becerra şuan Atlético Bucaramanga takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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