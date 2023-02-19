Victor Mejia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Mejia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Mejia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Mejia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Mejia 4 Şubat 1993 tarihinde Caloto şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Víctor Danilo Mejía Mina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Mejia Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Victor Mejia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Bucaramanga futbol takımında oynamaktadır. Atlético Bucaramanga takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Mejia'nin Atlético Bucaramanga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Victor Mejia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Mejia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Victor Mejia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Mejia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2017 yılında Yaracuy FC

1 Temmuz 2018 yılında Yaracuyanos

8 Ocak 2019 yılında Estudiantes

10 Ocak 2020 yılında Monagas SC

12 Nisan 2021 yılında Zulia FC

1 Ocak 2022 yılında A. Bucaramanga

Victor Mejia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Mejia şuan Atlético Bucaramanga takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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