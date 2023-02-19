Gustavo Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Torres 15 Haziran 1996 tarihinde La Cumbre şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Adolfo Torres Grueso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Torres Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gustavo Torres, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Bucaramanga futbol takımında oynamaktadır. Atlético Bucaramanga takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gustavo Torres'nin Atlético Bucaramanga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gustavo Torres Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gustavotorresg77/

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Gustavo Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Gustavo Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Torres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Atl. Nacional

18 Aralık 2018 yılında San Lorenzo

30 Haziran 2019 yılında Atl. Nacional

3 Temmuz 2019 yılında Rionegro Águila

31 Aralık 2019 yılında Atl. Nacional

6 Kasım 2020 yılında Vasco da Gama

1 Mart 2021 yılında Atl. Nacional

8 Temmuz 2021 yılında CD América

25 Mart 2022 yılında Always Ready

1 Temmuz 2022 yılında A. Bucaramanga

Gustavo Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Torres şuan Atlético Bucaramanga takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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