Hadier Borja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hadier Borja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hadier Borja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hadier Borja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hadier Borja 5 Nisan 1997 tarihinde Quibdó şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Hadier Borja Aguilar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hadier Borja Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hadier Borja, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Bucaramanga futbol takımında oynamaktadır. Atlético Bucaramanga takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hadier Borja'nin Atlético Bucaramanga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hadier Borja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hadier Borja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hadier Borja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hadier Borja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Atl. Nacional

1 Temmuz 2018 yılında CD América

30 Haziran 2019 yılında Atl. Nacional

1 Temmuz 2019 yılında Leones FC

11 Ocak 2023 yılında A. Bucaramanga

Hadier Borja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hadier Borja şuan Atlético Bucaramanga takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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