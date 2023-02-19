Stevenson Jerez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stevenson Jerez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stevenson Jerez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stevenson Jerez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stevenson Jerez 18 Eylül 2002 tarihinde Floridablanca şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Stevenson Andrés Jérez Estrada şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stevenson Jerez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stevenson Jerez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Bucaramanga futbol takımında oynamaktadır. Atlético Bucaramanga takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Stevenson Jerez'nin Atlético Bucaramanga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stevenson Jerez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stevenson Jerez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stevenson Jerez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stevenson Jerez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında A. Bucaramanga

Stevenson Jerez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stevenson Jerez şuan Atlético Bucaramanga takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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