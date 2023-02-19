Juan Marcelin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Marcelin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Marcelin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Marcelin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Marcelin 5 Haziran 2000 tarihinde Barrancabermeja şehrinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Gabriel Marcelin Pérez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Marcelin Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Marcelin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Bucaramanga futbol takımında oynamaktadır. Atlético Bucaramanga takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Juan Marcelin'nin Atlético Bucaramanga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Marcelin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Marcelin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Marcelin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Marcelin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında A. Bucaramanga

Juan Marcelin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Marcelin şuan Atlético Bucaramanga takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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