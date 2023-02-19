Nicolas Marotta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Marotta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Marotta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Marotta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Marotta 23 Aralık 1996 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Marotta Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JMG Sports Management yapmaktadır. Nicolas Marotta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Bucaramanga futbol takımında oynamaktadır. Atlético Bucaramanga takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Marotta'nin Atlético Bucaramanga ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Marotta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nicomarotta2

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http://www.facebook.com/niconob.marotta

Nicolas Marotta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Marotta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicolas Marotta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Marotta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Crucero

1 Temmuz 2019 yılında Aurora

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2021 yılında Boca Unidos

8 Temmuz 2021 yılında Dep. Binacional

31 Aralık 2021 yılında Boca Unidos

1 Şubat 2022 yılında Dep. Binacional

1 Ocak 2023 yılında A. Bucaramanga

Nicolas Marotta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Marotta şuan Atlético Bucaramanga takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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