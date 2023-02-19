Jefferson Mena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefferson Mena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jefferson Mena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jefferson Mena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jefferson Mena 15 Haziran 1989 tarihinde Apartadó şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jefferson Mena Palacios şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jefferson Mena Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Jefferson Mena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Bucaramanga futbol takımında oynamaktadır. Atlético Bucaramanga takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jefferson Mena'nin Atlético Bucaramanga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jefferson Mena Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/yefersonmena19

Jefferson Mena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jefferson Mena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jefferson Mena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jefferson Mena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Indep. Medellín

14 Temmuz 2015 yılında New York City

31 Ocak 2017 yılında Barcelona SC

31 Aralık 2017 yılında New York City

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

3 Temmuz 2018 yılında Aldosivi

1 Temmuz 2019 yılında Rionegro Águila

1 Ocak 2021 yılında CD La Equidad

1 Ocak 2022 yılında A. Bucaramanga

Jefferson Mena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jefferson Mena şuan Atlético Bucaramanga takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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