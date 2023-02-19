Oscar Alcocer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Alcocer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Alcocer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Alcocer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Alcocer 1 Eylül 2000 tarihinde Puerto Wilches şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Óscar Alberto Alcocer Castro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Alcocer Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elifootball_ yapmaktadır. Oscar Alcocer, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Bucaramanga futbol takımında oynamaktadır. Atlético Bucaramanga takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Oscar Alcocer'nin Atlético Bucaramanga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oscar Alcocer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Alcocer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oscar Alcocer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Alcocer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında A. Bucaramanga

Oscar Alcocer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Alcocer şuan Atlético Bucaramanga takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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