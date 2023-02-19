Teofilo Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teofilo Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Teofilo Gutierrez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Teofilo Gutierrez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Teofilo Gutierrez 17 Mayıs 1985 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Teofilo Gutierrez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lion Volt yapmaktadır. Teofilo Gutierrez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Bucaramanga futbol takımında oynamaktadır. Atlético Bucaramanga takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Teofilo Gutierrez'nin Atlético Bucaramanga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Teofilo Gutierrez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/TeoG29

http://instagram.com/teogutierrez_

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http://www.facebook.com/TeofiloG29/?fref=pb&hc_location=profile_browser

Teofilo Gutierrez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Teofilo Gutierrez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Teofilo Gutierrez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Teofilo Gutierrez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Junior FC

19 Ocak 2010 yılında Trabzonspor

16 Şubat 2011 yılında Racing Club

18 Nisan 2012 yılında Lanús

17 Mayıs 2012 yılında Racing Club

1 Temmuz 2012 yılında Junior FC

30 Aralık 2012 yılında Racing Club

1 Ocak 2013 yılında CD Cruz Azul

25 Temmuz 2013 yılında River Plate

17 Temmuz 2015 yılında Sporting CP

6 Ağu 2016 yılında Rosario Central

30 Haziran 2017 yılında Sporting CP

1 Temmuz 2017 yılında Junior FC

6 Ağu 2021 yılında Deportivo Cali

4 Şubat 2023 yılında A. Bucaramanga

Teofilo Gutierrez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Teofilo Gutierrez şuan Atlético Bucaramanga takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Teofilo Gutierrez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya takımında 19 numaralı formasıyla 7 Ağu 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 52 maçta 15 gol atmıştır.

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