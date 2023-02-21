Aleksandr Korotkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Korotkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Korotkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Korotkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Korotkov 29 Mart 2000 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Коротков Александр Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Korotkov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandr Korotkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alania Vladikavkaz futbol takımında oynamaktadır. Alania Vladikavkaz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Korotkov'nin Alania Vladikavkaz ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Korotkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Korotkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Korotkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Korotkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Şubat 2018 yılında Zenit II

29 Ağustos 2019 yılında Rodina Moscow

1 Temmuz 2021 yılında Veles Moskova

30 Haziran 2022 yılında Rodina Moscow

1 Temmuz 2022 yılında Alania Vl.

Aleksandr Korotkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Korotkov şuan Alania Vladikavkaz takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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