Andrey Mazurin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Mazurin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrey Mazurin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrey Mazurin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrey Mazurin 28 Aralık 2001 tarihinde Lobnja, Moskovsaya oblast şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Мазурин Андрей Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrey Mazurin Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini prosm yapmaktadır. Andrey Mazurin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alania Vladikavkaz futbol takımında oynamaktadır. Alania Vladikavkaz takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andrey Mazurin'nin Alania Vladikavkaz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrey Mazurin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrey Mazurin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrey Mazurin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrey Mazurin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Şubat 2018 yılında Dinamo M II

1 Temmuz 2020 yılında Dinamo 2

23 Temmuz 2022 yılında Alania Vl.

30 Haziran 2023 yılında Dinamo 2

Andrey Mazurin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrey Mazurin şuan Alania Vladikavkaz takımında oynamakta ve 78 numaralı formayı giymektedir.

Andrey Mazurin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U19 takımında 11 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 8 numaralı formasıyla 20 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 19 numaralı formasıyla 13 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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