Artur Galoyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Galoyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artur Galoyan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Artur Galoyan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Artur Galoyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Galoyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artur Galoyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Galoyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Galoyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Galoyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur Galoyan 25 Haziran 1999 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ermenistan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Галоян Артур Феликсович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Galoyan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Glory Group Ltd. yapmaktadır. Artur Galoyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alania Vladikavkaz futbol takımında oynamaktadır. Alania Vladikavkaz takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Artur Galoyan'nin Alania Vladikavkaz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Artur Galoyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur Galoyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Artur Galoyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur Galoyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Torpedo M. U19

16 Mart 2017 yılında Torpedo Moskau

1 Temmuz 2020 yılında Veles Moskova

8 Temmuz 2022 yılında Alania Vl.

Artur Galoyan kimdir

Artur Galoyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur Galoyan şuan Alania Vladikavkaz takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Artur Galoyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ermenistan takımında 14 numaralı formasıyla 19 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Artur Galoyan nereli

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