Alan Bagaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Bagaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alan Bagaev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alan Bagaev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alan Bagaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Bagaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alan Bagaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Bagaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Bagaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Bagaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Bagaev 7 Nisan 1991 tarihinde Vladikavkaz şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Багаев Алан Спартакович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Bagaev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ultimate Sports yapmaktadır. Alan Bagaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alania Vladikavkaz futbol takımında oynamaktadır. Alania Vladikavkaz takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Alan Bagaev'nin Alania Vladikavkaz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alan Bagaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alan Bagaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Alan Bagaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Bagaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Alania-D Vladik.

1 Temmuz 2009 yılında Amkar II

1 Ağustos 2010 yılında Alania II

1 Ocak 2011 yılında Beslan-FAUR

22 Ağustos 2011 yılında Alania II

23 Ağustos 2011 yılında Rostov II

1 Ocak 2012 yılında Alania-D Vladik.

1 Ocak 2014 yılında Ural

25 Ağustos 2014 yılında Alania

1 Ocak 2015 yılında FC Dila

10 Ağustos 2015 yılında Shukura

31 Aralık 2015 yılında FC Dila

1 Temmuz 2016 yılında Mordovia

1 Temmuz 2017 yılında Anji Mahaçkale

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

10 Temmuz 2018 yılında Mordovia

1 Şubat 2019 yılında Spartak V.

1 Temmuz 2019 yılında Alania Vl.

Alan Bagaev kimdir

Alan Bagaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Bagaev şuan Alania Vladikavkaz takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Spartak Vladikavkaz

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Alan Bagaev nereli

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