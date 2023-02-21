Soslan Kachmazov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soslan Kachmazov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soslan Kachmazov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soslan Kachmazov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soslan Kachmazov 14 Temmuz 1991 tarihinde Vladikavkaz şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Качмазов Сослан Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soslan Kachmazov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPM yapmaktadır. Soslan Kachmazov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alania Vladikavkaz futbol takımında oynamaktadır. Alania Vladikavkaz takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Soslan Kachmazov'nin Alania Vladikavkaz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Soslan Kachmazov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soslan Kachmazov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Soslan Kachmazov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soslan Kachmazov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Alania II

7 Şubat 2011 yılında Beslan-FAUR

31 Aralık 2011 yılında Alania II

1 Ocak 2012 yılında Olimpia Balti

1 Temmuz 2013 yılında Alania-D Vladik.

1 Temmuz 2014 yılında Alania

10 Şubat 2016 yılında Banants

1 Ocak 2017 yılında Kuban Holding

20 Temmuz 2018 yılında Spartak V.

1 Temmuz 2019 yılında Alania Vl.

Soslan Kachmazov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soslan Kachmazov şuan Alania Vladikavkaz takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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