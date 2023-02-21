David Shavlokhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Shavlokhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Shavlokhov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Shavlokhov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Shavlokhov 24 Şubat 1998 tarihinde Essentuki şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Шавлохов Давид Феликсович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Shavlokhov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Timo.inc yapmaktadır. David Shavlokhov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alania Vladikavkaz futbol takımında oynamaktadır. Alania Vladikavkaz takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. David Shavlokhov'nin Alania Vladikavkaz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Shavlokhov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Shavlokhov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Shavlokhov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Shavlokhov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Şubat 2019 yılında Spartak V.

1 Temmuz 2019 yılında Alania Vl.

David Shavlokhov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Shavlokhov şuan Alania Vladikavkaz takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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