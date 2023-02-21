Ruslan Daurov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruslan Daurov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruslan Daurov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruslan Daurov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruslan Daurov 11 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Дауров Руслан Муратович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruslan Daurov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ruslan Daurov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alania Vladikavkaz futbol takımında oynamaktadır. Alania Vladikavkaz takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ruslan Daurov'nin Alania Vladikavkaz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ruslan Daurov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruslan Daurov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ruslan Daurov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruslan Daurov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Spartak V.

14 Ekim 2019 yılında CSKA Moskova II

12 Temmuz 2022 yılında Alania Vl.

Ruslan Daurov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruslan Daurov şuan Alania Vladikavkaz takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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