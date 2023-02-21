Alan Tsaraev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Tsaraev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Tsaraev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Tsaraev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Tsaraev 1 Haziran 1999 tarihinde Anapa, Kranodar Region şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Цараев Алан Альбертович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Tsaraev Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Glory Group Ltd. yapmaktadır. Alan Tsaraev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alania Vladikavkaz futbol takımında oynamaktadır. Alania Vladikavkaz takımına 2 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Alan Tsaraev'nin Alania Vladikavkaz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alan Tsaraev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alan Tsaraev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alan Tsaraev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Tsaraev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Afips 2

1 Mart 2017 yılında FK Anapa

25 Ağustos 2017 yılında Spartak V.

2 Eylül 2019 yılında Alania Vl.

Alan Tsaraev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Tsaraev şuan Alania Vladikavkaz takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alan Tsaraev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Krasnodar

Team PFL takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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