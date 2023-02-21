Rostislav Soldatenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rostislav Soldatenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rostislav Soldatenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rostislav Soldatenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rostislav Soldatenko 25 Mayıs 1997 tarihinde Vladikavkaz şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Солдатенко Ростислав Азарович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rostislav Soldatenko Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rostislav Soldatenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alania Vladikavkaz futbol takımında oynamaktadır. Alania Vladikavkaz takımına 10 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Rostislav Soldatenko'nin Alania Vladikavkaz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rostislav Soldatenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rostislav Soldatenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rostislav Soldatenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rostislav Soldatenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Alania II

1 Temmuz 2013 yılında Alania

1 Ocak 2014 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2014 yılında Neftekhimik

1 Eylül 2014 yılında TSK-Tavriya

1 Temmuz 2015 yılında Neftekhimik

1 Ocak 2016 yılında SKA Rostov

1 Ocak 2018 yılında Dinamo SPb

1 Temmuz 2018 yılında Sochi

12 Temmuz 2019 yılında Alania Vl.

9 Ağustos 2020 yılında Sochi

10 Ağustos 2020 yılında Alania Vl.

Rostislav Soldatenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rostislav Soldatenko şuan Alania Vladikavkaz takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Rostislav Soldatenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U16 takımında 12 numaralı formasıyla 22 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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