Nikolay Giorgobiani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Giorgobiani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolay Giorgobiani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolay Giorgobiani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolay Giorgobiani 16 Temmuz 1997 tarihinde Sochi, Krasnodar Region şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Rusya,Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da Гиоргобиани Николай Бадриевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolay Giorgobiani Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Glory Group Ltd. yapmaktadır. Nikolay Giorgobiani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alania Vladikavkaz futbol takımında oynamaktadır. Alania Vladikavkaz takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nikolay Giorgobiani'nin Alania Vladikavkaz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikolay Giorgobiani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolay Giorgobiani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolay Giorgobiani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolay Giorgobiani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FK Sochi

1 Temmuz 2017 yılında Armavir

3 Ağustos 2018 yılında Chaika Pes.

1 Temmuz 2019 yılında Ufa

17 Ekim 2020 yılında Alania Vl.

30 Haziran 2021 yılında Ufa

1 Temmuz 2021 yılında Alania Vl.

Nikolay Giorgobiani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolay Giorgobiani şuan Alania Vladikavkaz takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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