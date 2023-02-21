İslam Mashukov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslam Mashukov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İslam Mashukov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İslam Mashukov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İslam Mashukov 22 Şubat 1995 tarihinde Nalchik şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Машуков Ислам Амирханович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İslam Mashukov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ultimate Sports yapmaktadır. İslam Mashukov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alania Vladikavkaz futbol takımında oynamaktadır. Alania Vladikavkaz takımına 12 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. İslam Mashukov'nin Alania Vladikavkaz ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İslam Mashukov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İslam Mashukov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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İslam Mashukov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İslam Mashukov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Akademia CSKA

1 Temmuz 2013 yılında Alania

1 Ocak 2014 yılında SKA-Energia

1 Temmuz 2015 yılında FC Dila

1 Temmuz 2016 yılında Volgar

1 Ocak 2018 yılında Orenburg

20 Şubat 2018 yılında Khimki

30 Haziran 2018 yılında Orenburg

31 Ağustos 2018 yılında Spartak Nalchik

12 Temmuz 2019 yılında Alania Vl.

İslam Mashukov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İslam Mashukov şuan Alania Vladikavkaz takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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