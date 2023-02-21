Azamat Zaseev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azamat Zaseev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Azamat Zaseev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Azamat Zaseev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Azamat Zaseev 29 Nisan 1988 tarihinde Vladikavkaz şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Засеев Азамат Вячеславович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Azamat Zaseev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ASA yapmaktadır. Azamat Zaseev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alania Vladikavkaz futbol takımında oynamaktadır. Alania Vladikavkaz takımına 1 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Azamat Zaseev'nin Alania Vladikavkaz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Azamat Zaseev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Azamat Zaseev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Azamat Zaseev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Azamat Zaseev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Alania II

1 Ocak 2006 yılında KS Samara II

1 Ocak 2009 yılında Beslan-FAUR

1 Ocak 2011 yılında Ufa

1 Ağustos 2019 yılında Alania Vl.

Azamat Zaseev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Azamat Zaseev şuan Alania Vladikavkaz takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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