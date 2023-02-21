Arshak Koryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arshak Koryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arshak Koryan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arshak Koryan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Arshak Koryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arshak Koryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arshak Koryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arshak Koryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arshak Koryan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arshak Koryan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arshak Koryan 17 Haziran 1995 tarihinde Sochi, Krasnodar Region şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Ermenistan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Корян Аршак Рафаэльевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arshak Koryan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini prosm yapmaktadır. Arshak Koryan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alania Vladikavkaz futbol takımında oynamaktadır. Alania Vladikavkaz takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Arshak Koryan'nin Alania Vladikavkaz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arshak Koryan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arshak Koryan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Arshak Koryan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arshak Koryan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Loko Moskau II

2 Şubat 2015 yılında Vitesse U21

1 Temmuz 2015 yılında Vitesse

12 Temmuz 2017 yılında Loko Moskova

17 Temmuz 2018 yılında Khimki

30 Haziran 2019 yılında Loko Moskova

1 Temmuz 2019 yılında Khimki

13 Ağustos 2021 yılında Orenburg

30 Haziran 2022 yılında Khimki

19 Ağustos 2022 yılında Alania Vl.

30 Haziran 2023 yılında Khimki

Arshak Koryan kimdir

Arshak Koryan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arshak Koryan şuan Alania Vladikavkaz takımında oynamakta ve 82 numaralı formayı giymektedir.

Arshak Koryan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ermenistan takımında 10 numaralı formasıyla 5 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 13 numaralı formasıyla 3 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 3 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 13 numaralı formasıyla 10 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 13 numaralı formasıyla 5 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 13 numaralı formasıyla 24 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Ermenistan U17 takımında 13 numaralı formasıyla 24 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 13 numaralı formasıyla 15 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Arshak Koryan nereli

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