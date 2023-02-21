Azamat Tomaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azamat Tomaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Azamat Tomaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Azamat Tomaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Azamat Tomaev 21 Mart 1991 tarihinde Vladikavkaz şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Томаев Азамат Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Azamat Tomaev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Azamat Tomaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alania Vladikavkaz futbol takımında oynamaktadır. Alania Vladikavkaz takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Azamat Tomaev'nin Alania Vladikavkaz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Azamat Tomaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Azamat Tomaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Azamat Tomaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Azamat Tomaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Beslan-FAUR

1 Temmuz 2012 yılında Alania-D Vladik.

1 Temmuz 2014 yılında Alania

7 Ağustos 2017 yılında Khimik-Arsenal

1 Mart 2019 yılında Inkomsport

27 Şubat 2020 yılında TSK-Tavriya

24 Eylül 2020 yılında Gvardeyets

7 Temmuz 2021 yılında Alania Vl.

Azamat Tomaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Azamat Tomaev şuan Alania Vladikavkaz takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

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