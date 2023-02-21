Batraz Khadartsev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batraz Khadartsev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Batraz Khadartsev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Batraz Khadartsev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Batraz Khadartsev 23 Mayıs 1993 tarihinde Vladikavkaz şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Хадарцев Батраз Сосланович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Batraz Khadartsev Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Batraz Khadartsev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alania Vladikavkaz futbol takımında oynamaktadır. Alania Vladikavkaz takımına 12 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Batraz Khadartsev'nin Alania Vladikavkaz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Batraz Khadartsev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Batraz Khadartsev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Batraz Khadartsev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Batraz Khadartsev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında CSKA Moskova II

1 Eylül 2012 yılında Alania II

1 Temmuz 2013 yılında Alania

1 Ocak 2014 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2014 yılında Tosno

1 Temmuz 2015 yılında Anji Mahaçkale

20 Mart 2018 yılında Rustavi

23 Mayıs 2018 yılında Kulüpsüz

31 Ağustos 2018 yılında Spartak V.

19 Şubat 2019 yılında Baltika

12 Temmuz 2019 yılında Alania Vl.

Batraz Khadartsev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Batraz Khadartsev şuan Alania Vladikavkaz takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Batraz Khadartsev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 15 numaralı formasıyla 24 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.