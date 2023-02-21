Batraz Khadartsev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batraz Khadartsev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Batraz Khadartsev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Batraz Khadartsev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Batraz Khadartsev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batraz Khadartsev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Batraz Khadartsev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batraz Khadartsev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Batraz Khadartsev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Batraz Khadartsev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Batraz Khadartsev 23 Mayıs 1993 tarihinde Vladikavkaz şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Хадарцев Батраз Сосланович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Batraz Khadartsev Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Batraz Khadartsev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alania Vladikavkaz futbol takımında oynamaktadır. Alania Vladikavkaz takımına 12 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Batraz Khadartsev'nin Alania Vladikavkaz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Batraz Khadartsev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Batraz Khadartsev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Batraz Khadartsev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Batraz Khadartsev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında CSKA Moskova II

1 Eylül 2012 yılında Alania II

1 Temmuz 2013 yılında Alania

1 Ocak 2014 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2014 yılında Tosno

1 Temmuz 2015 yılında Anji Mahaçkale

20 Mart 2018 yılında Rustavi

23 Mayıs 2018 yılında Kulüpsüz

31 Ağustos 2018 yılında Spartak V.

19 Şubat 2019 yılında Baltika

12 Temmuz 2019 yılında Alania Vl.

Batraz Khadartsev kimdir

Batraz Khadartsev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Batraz Khadartsev şuan Alania Vladikavkaz takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Batraz Khadartsev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U21 takımında 15 numaralı formasıyla 24 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Batraz Khadartsev nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Tigran Avanesyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tigran Avanesyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tigran Avanesyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tigran Avanesyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sana Gomes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sana Gomes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sana Gomes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sana Gomes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksandr Osipov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Osipov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksandr Osipov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Osipov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yousif Ali Almheiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yousif Ali Almheiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yousif Ali Almheiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yousif Ali Almheiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zaqan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zaqan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!